Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurdu. Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, proje çerçevesinde, TAGEM Şanlıurfa Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'na yaptığı ziyareti hatırlattı. Şanlıurfa'daki araştırma istasyonunda toprakla buluşan ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumlarının bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, ilk mahsullerini veren ürünlerin fotoğraflarını da paylaştı.
Emine Erdoğan’dan yerel tohum desteği
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Şanlıurfa , Cumhurbaşkanı , Emine Erdoğan , Yerel tohum
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.