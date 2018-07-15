Yol Durumu
  1. Memura 3 bin 133 lira
  2. Öğrenciye 4 bin 500 TL

’dan desteği

Emine Erdoğan’dan yerel tohum desteği
Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurdu. , Twitter'daki hesabından, proje çerçevesinde, TAGEM Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'na yaptığı ziyareti hatırlattı. Şanlıurfa'daki araştırma istasyonunda toprakla buluşan ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumlarının bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, ilk mahsullerini veren ürünlerin fotoğraflarını da paylaştı.

Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ