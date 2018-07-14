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Serveti fırladı

Serveti fırladı
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un pazartesi günü başlatacağı Prime Day indirim günü öncesi hisseleri tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşırken, şirketin kurucusu Jeff Bezos'un da serveti arttı. Amazon hisseleri borsasında bin 798 dolara kadar tırmandı. Şirketin piyasa değeri de 20 milyar dolar artarak 866.5 milyar dolara ulaştı. Jeff Bezos'un serveti önceki gün 3.1 milyar dolar artarak 147.5 milyar dolara ulaştı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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