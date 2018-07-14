ABD'li e-ticaret devi Amazon'un pazartesi günü başlatacağı Prime Day indirim günü öncesi hisseleri tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşırken, şirketin kurucusu Jeff Bezos'un da serveti arttı. Amazon hisseleri New York borsasında bin 798 dolara kadar tırmandı. Şirketin piyasa değeri de 20 milyar dolar artarak 866.5 milyar dolara ulaştı. Jeff Bezos'un serveti önceki gün 3.1 milyar dolar artarak 147.5 milyar dolara ulaştı.
Serveti fırladı
Etiketler: Jeff Bezos , New York
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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