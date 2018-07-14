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Gençlere 4 bin 809 TL

Gençlere 4 bin 809 TL
Üniversiteli gençlere yazın çalışma imkanı sağlayacak 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' için geri sayım başladı. Programa ilişkin yönetmelik hazırlandı, imzalanarak hayata geçirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği program kapsamında gençler bulundukları şehirlerin sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, ağaç dikimi gibi işler yaparak hem toplum yararına çalışmış olacak hem cep harçlığı biriktirecek hem de sigortası başlayacak. Gençlere ayda bin 603 lira 12 kuruş asgari ücret verilecek. 3 aylık program kapsamında çalışan genç, toplam 4 bin 809 lira 36 kuruş biriktirmiş olacak.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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