Bilet fiyatı rekoru

Tarihin en pahalı futbol turnuvası olan 2018 Dünya Kupası'nda heyecan zirvede. Dünya Kupası final maçı yarın Fransa-Hırvatistan arasında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği finalde iki ülke milli takımları, Rusya'nın başkenti Moskova'daki 78 bin kişilik Luzhniki Stadyumu'nda karşılaşacak. KPMG Football Benchmark ekibi, maç bileti fiyatlarını analiz etti. Buna göre, maçın bilet fiyatları rekora imza atacak. 2018 Dünya kupası, ilk kez bir futbol karşılaşması bilet fiyatının bin doları aştığı organizasyon olarak tarihe geçecek. Grup maçlarını 105 dolara izleyen futbolseverler, final için en düşük fiyat olarak 455 dolar (yaklaşık 2 bin 197 TL) ödemek zorunda. Dev final için birinci kategori bilet fiyatı ise bin 100 dolar (yaklaşık 5 bin 313 TL) olarak belirlendi.
FİNALİ İZLEMEK 5.313 LİRA
Büyük bir sürpriz yaparak finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nın en büyük kozu kaptan Modriç olacak.
FİNALİ İZLEMEK 5.313 LİRA
Büyük bir sürpriz yaparak finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nın en büyük kozu kaptan Modriç olacak.
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