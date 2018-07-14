Bilet fiyatı rekoru

en pahalı futbol turnuvası olan 2018 Dünya Kupası'nda heyecan zirvede. Dünya Kupası final maçı yarın Fransa-Hırvatistan arasında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği finalde iki ülke milli takımları, Rusya'nın başkenti Moskova'daki 78 bin kişilik'nda karşılaşacak. KPMG Football Benchmark ekibi, maç bileti fiyatlarını analiz etti. Buna göre, maçın bilet fiyatları rekora imza atacak. 2018 Dünya kupası, ilk kez bir futbol karşılaşması bilet fiyatının bin doları aştığı organizasyon olarak tarihe geçecek. Grup maçlarınıizleyen futbolseverler, final için en düşük fiyat olarak(yaklaşık 2 bin 197 TL) ödemek zorunda. Dev final için birinci kategori bilet fiyatı ise(yaklaşık 5 bin 313 TL) olarak belirlendi.Büyük bir sürpriz yaparak finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nın en büyük kozu kaptan Modriç olacak.