OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabet gücünü artırma hedefiyle akıllı tarım seferberliği başlatıyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde 10 binden fazla çiftçiye akıllı tarım uygulamalarını anlatmak için 15 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkacak olan Hektaş TIR'ı, 5 bin 200 kilometre yol yaparak 19 ilde 30 ilçeye gidecek. Akıllı tarım uygulamalarının gösterileceği TIR'ın ilk durağı 16 Temmuz'da Sakarya olacak.
Akıllı tarım seferberliği
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.