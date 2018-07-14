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Akıllı seferberliği

Akıllı tarım seferberliği
OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli ı güçlendirme ve dünyayla rekabet gücünü artırma hedefiyle akıllı tarım seferberliği başlatıyor. 'nin 7 bölgesinde 10 binden fazla çiftçiye akıllı tarım uygulamalarını anlatmak için 15 Temmuz'da 'dan yola çıkacak olan Hektaş TIR'ı, 5 bin 200 kilometre yol yaparak 19 ilde 30 ilçeye gidecek. Akıllı tarım uygulamalarının gösterileceği TIR'ın ilk durağı 16 Temmuz'da Sakarya olacak.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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