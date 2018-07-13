Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı Recai Çakır, Bodrum'a gelen turist sayısının yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 550 bine yükseldiğini belirterek, "Avrupalı turist Bodrum'a geri döndü. Yıl genelinde 1.1 milyon turist bekliyoruz" dedi. Bodrum'da bayram döneminde otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını dile getiren Çakır, şu anda bu oranın yüzde 85'lerde seyrettiğini söyledi. Bodrum'da bu yıl turistlerin yüzde 80'inin yabancı olduğunu kaydeden Çakır, "Bölgeye Avrupalı turist akını var. İngiltere, Hollanda, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Polonya, Bulgaristan, Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinden ve İran'dan da ciddi sayıda turist geliyor" diye konuştu.
Bodrum’a Avrupalı akını
Yılın ilk 6 ayında turist sayısı yüzde 34 artan Bodrum’a, Avrupalı akını yaşanıyor. Ünlü tatil beldesi, 1.1 milyon turist sayısına koşuyor
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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