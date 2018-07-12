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Münih’te

Vestel Münih’te
Vestel, Münih'te 800 metrekarelik showroom açtı. Showroom'da 'in ürünlerinin yanı sıra, markanın lisans anlaşması yaptığı Toshiba ve Sharp markaları ile Zorlu Tekstil ürünleri yer alıyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Sektörümüzde 20 yıldır şampiyonu oluyoruz. 155 ülkeye yaptığımız ihracat ile dünyanın 4'te 3'üne Vestel teknolojisini ulaştırıyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ise Avrupa ülkeleri geliyor. Şimdi bu ülkelerdeki müşterilerimize daha yakın olmak, onlara ürünlerimizi göstermek amacıyla Münih'te bir showroom açtık" dedi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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