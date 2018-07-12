Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak 'Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı'na çıktıklarını açıkladı. Projelerde yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, insansız hava araçları, robotik, gömülü, akıllı ulaşım ve şebeke sistemleri, uydu, ileri haberleşme, yenilenebilir enerji, yeni nesil ilaç ve biyomedikal teknolojileri gibi konuların öncelikli olacağını belirten Mandal, "28 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek çağrı iki faz olarak tanımlandı. İlk fazda destek miktarı 100 bin lira olacak, başarılı bulunan her bir yüksek teknoloji işbirliği platformuna ikinci fazda 50 milyon liraya kadar hibe destek sağlanacak" dedi. İkinci fazda en fazla 10 yüksek teknoloji işbirliği platformunun destekleneceğini söyleyen Mandal, desteklenecek projelerin, tanımlanmış çıktı odaklı hedefleri ve bunun için geliştirilecek işbirliği modelleri olması gerektiğini, ülkeye küresel rekabet ortamında fırsat oluşturacak projelerin destekleneceğini vurguladı. Mandal, projelerle milli savunma ve ekonomiye önemli katkılar sunmayı istediklerini dile getirdi.
TÜBİTAK’tan 50 milyon lira hibe
Etiketler: TÜBİTAK
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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