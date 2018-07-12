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Tanım değişti haklar korundu

Tanım değişti haklar korundu
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (), KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KOBİ vasfını kaybeden işletmelerin, daha önce uygun bulunan proje başvuruları, kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için Nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için Mart ayı sonu esas alınacak.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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