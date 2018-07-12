Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamadığı için devlet koruması altında yetişen ve daha sonra kurum bakımından ayrılan gençleri istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek. Kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan çalışma sonucu yasal altyapısı tamamlanan fakat sistemin bilişim altyapısındaki hazırlıklar nedeniyle başlatılamayan 'istihdam teşviği' uygulaması resmen hayata geçiriliyor. Teşvik uygulaması, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan gençlerin istihdamında yeni bir kapı aralayacak. Korumadaki gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak.
Prim 5 yıl devletten
Devlet korumasındaki kişileri işe alan işletmeler 5 yıl prim ödemeyecek
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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