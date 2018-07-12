Kamu görevlisine yüksek tazminat

Başkanlık sistemiyle birlikte kamuda da çok önemli değişimler başladı. Bakan yardımcıları, kurum başkan ve genel müdürler ile valileri doğrudan Cumhurbaşkanı atayacak. Kurum başkanları ve genel müdür kadrolarına atanmak için 4 yıllık üniversite mezunu olmak, alanında en az 5 yıl sigortalı çalışmış olmak yeterli olacak. Üst düzey göreve atananlar, eğer devlet memuru ise görevden ayrıldıklarında denk pozisyonlara atanabilecek. Bu atamalar yapılıncaya kadar da maaşlarını almaya devam edecekler. Eğer emekliliğe sevk edilme durumları olursa burada da ikramiye ödemeleri yapılacak. Eğer bu kişilerin emekliliklerine 3 yıl kalmış ise ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla, 3-6 yıl arasında kalmışsa yüzde 40, 6 yıldan fazla ise yüzde 50 fazlasıyla ödenerek emekli edilecekler.