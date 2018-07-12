Emeklinin zamlı maaş takvimi belli

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarına kavuşuyor. Temmuz zamları yüzde 9.17 çıkan, maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artan emekliler, zamlı paralarını önümüzdeki hafta almaya başlıyor. Emekliler zamlı ödemelerini bu ayın 17'si ile 28'i arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde cebine koyacak.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlayacak, ayın 26'sında tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı ödemelerini hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde Haziran itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş yüzde 9.17'lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıktı. Bu maaşı alan emeklinin eline Haziran'da ek ödemeyle ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruş geçiyordu. Şimdi ise 5 bin 87 lira 87 kuruş ödenmeye başlanacak. Böylece en yüksek maaşta 427 lira 36 kuruş artış yaşanacak.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlayacak, ayın 26'sında tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı ödemelerini hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde Haziran itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş yüzde 9.17'lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıktı. Bu maaşı alan emeklinin eline Haziran'da ek ödemeyle ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruş geçiyordu. Şimdi ise 5 bin 87 lira 87 kuruş ödenmeye başlanacak. Böylece en yüksek maaşta 427 lira 36 kuruş artış yaşanacak.
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