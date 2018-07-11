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Hava trafiğinde ’yı geçtik

Hava trafiğinde Avrupa’yı geçtik
Haziran ayında hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 307 trafik ile oldu. Eurocontrol verilerine göre, Türkiye'de ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 15.4, kalkan uçak sayısında yüzde 15.4, iç hatlarda yüzde 1.9, transit üst geçişlerde yüzde 14.3 artış görüldü.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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