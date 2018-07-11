Haziran ayında Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 307 trafik ile Türkiye oldu. Eurocontrol verilerine göre, Türkiye'de Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 15.4, kalkan uçak sayısında yüzde 15.4, iç hatlarda yüzde 1.9, transit üst geçişlerde yüzde 14.3 artış görüldü.
Hava trafiğinde Avrupa’yı geçtik
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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