Maliye Bakanlığı'nca, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak. Vergi daireleri, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükellefleri, 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında ilan edecek. Ayrıca 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden aynı duyuruyu yapacak. 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmeyen veri ve cezalarla 1 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.
Vergi borçluları açıklanacak
Etiketler: vergi , Maliye Bakanlığı
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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