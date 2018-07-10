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borçluları açıklanacak

Vergi borçluları açıklanacak
Maliye Bakanlığı'nca, kesinleşen ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak. Vergi daireleri, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükellefleri, 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında ilan edecek. Ayrıca 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden aynı duyuruyu yapacak. 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmeyen veri ve cezalarla 1 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.
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