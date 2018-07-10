2018 Rusya Dünya Kupası'nda artık heyecan dorukta. Yarı finalde 4 takım tarihe geçmek için mücadele verecek. Yarı final ilk maçında turnuvanın favorilerinden Fransa ile Belçika kozlarını paylaşacak. Bir tarafta turnuva boyunca çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa... Diğer tarafta 5 maçta 5 galibiyet alan Roberto Martinez'li Belçika...



Yarı finalin diğer maçında ise Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

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Finale yükselecek ilk takımın belirleneceği mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak. 10 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Uruguay Futbol Federasyonu'ndan Andres Cunha düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



MEUNİER CEZALI

​Belçika'da sarı kart cezalısı Thomas Meunier yarı final karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak. Meunier, Belçika'nın Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek elediği çeyrek final karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Fransa'da ise sarı kart cezası sona eren Blaise Matuidi, teknik direktör Didier Deschamps'ın forma vermesi halinde bu maçta görev yapabilecek.

FRANSA NE YAPTI?

Dünya Kupası'nın favorilerinden yıldızlar topluluğu Fransa Dünya Kupası C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri Avustralya ve Peru'yu yenerken Danimarka ile 0-0 berabere kaldı.



Son 16 turunda Fransa'nın rakibi Messi'li Arjantin'di. Bu karşılaşma turnuvanın en güzel maçlarından birine sahne oldu. Tam 7 golün atıldığı maçta Fransızlar Messi ve arkadaşlarını 4-3 mağlup ederek evlerine gönderdi.



Fransa çeyrek finalde bu kez bir başka dev Muslera'nın formasını giydiği Suarez'li Uruguay ile karşılaştı. Antoine Griezmann'ın 1 gol ve 1 asistlik performans sergilediği maçı Fransa 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

BELÇİKA NE YAPTI?

Son 2 ve Rusya Dünya Kupası'nın gizli favorilerinden olan Belçika turnuvaya İngiltere'nin de bulunduğu G Grubu'nda başladı. Roberto Martinez'in öğrencileri muhteşem bir grup performansı ile gruptan 3'te 3 yaparak 9 puan toplayarak lider çıktı.



Belçika'nın son 16 turundaki rakibi ise Japonya oldu. Maçın favorisi Belçika 2-0 geriye düştüğü maçı harika bir geri dönüşle 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Lukaku, Eden Hazard, Kevin de Bruyne ve Fellaini gibi yıldızların formasını giydiği Belçika'nın çeyrek finalde rakibi ise yine turnuvanın favorilerinden Brezilya oldu. Çeyrek finalde Belçika ilk 30 dakikada bulduğu gollerle rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Brezilya 76'da skoru 2-1 yapsada yarı finale yükselen taraf Belçika oldu.

FRANSA İLE BELÇİKA 74. RANDEVUDA

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın karşılaşacak Fransa ile Belçika tarihlerinde 74. kez birbirlerine rakip olacak.

REKABETTE BELÇİKA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Fransa ile Belçika arasında bugüne kadar 11'i resmi 62'si hazırlık karşılaşması olmak üzere 73 maç oynandı. Belçika bu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Mücadelede 19 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Belçika'nın attığı 160 gole, Fransa 127 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK YARI FİNAL

Fransa ile Belçika'yı yarın karşı karşıya getirecek mücadele iki takım arasındaki ilk yarı final olarak da tarihe geçecek. İki takım daha önce Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1938'de Fransa'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk turunda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Meksika'nın ev sahipliğindeki şampiyonada ise kazanan tarafı penaltı atışları belirledi. İki takım arasındaki 3.'lük maçında 90 dakika ve uzatma bölümü berabere bitti. Fransa penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak turnuvayı 3. tamamladı.

SON MAÇ 2015'TE

Fransa ile Belçika son kez 2015'te karşılaştı. Fransa'nın Saint Denis şehrindeki hazırlık maçını kazanan 4-3'le Belçika oldu. İlk yarıyı da 2-0 önde kapatan Belçika'ya galibiyeti getiren goller Fellaini (2), Nainggolan ve Eden Hazard'dan geldi. Fransa'nın gollerine ise Valbuena, Fekir ve Payet attı.

EN FARKLI GALİBİYET 7-0

Rekabetteki en farklı galibiyete Belçika ulaştı. Belçika, 7 Mayıs 1905'te başkent Brüksel'de konuk ettiği Fransa'yı 7-0 mağlup etti. Hazırlık karşılaşmasındaki bu sonuç rekabetteki en farklı galibiyet olarak da tarihe geçti. İki takım arasındaki 114 yıllık rekabette en gollü maç ise 1956'da oynandı. Fransa'da oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında ev sahibi ekip, Belçika'yı 6-3 yendi. Dokuz golün atıldığı maç bu yönüyle rekabette önemli bir yere sahip oldu.

FRANSA 65. MAÇINDA

Fransa, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Fransızlar o günden sonra üst üste katıldıkları 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını görememişti. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Fransa, şampiyona boyunca çıktığı 64 maçta 32 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 115 gol atarken, kalesinde ise 75 gol gördü.

BELÇİKA 47. MAÇINDA

13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 47. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 46 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 66 gol atan Belçika kalesinde ise 71 gol gördü.