Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisini 2 trilyon dolarlık büyüklüğe taşıyacak, reformları, kurumsal yapılanmayı omuzlayacak güven ekibini kurdu. Ekonominin yeni patronu bugüne kadar başarılı bir Enerji Bakanlığı geçmişi olan Berat Albayrak oldu. Ekonomi ekibinde, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yer aldı. Ekonomi vitrininde tecrübeli isimlerin yanı sıra özel sektörden, iş dünyasından, finans çevresinde yeni yüzlerle güçlendirildi. Ekonomiyi omuzlayacak 6 bakan günlük hayata dokunan, sokaktaki vatandaştan iş dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmet ve reformlara odaklı güçlü bir ajandayla işe başlayacak.
Ekonomiye güven ekibi
Etiketler: Berat Albayrak , Sosyal Hizmetler , Recep Tayyip Erdoğan , Ekonomi
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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