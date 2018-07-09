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Tarihi dönüşüm başlıyor

Tarihi dönüşüm başlıyor
Türkiye'ye çağ atlatacak bugün resmi olarak başlıyor. 'ın birlikte çalışacağı üst düzey yönetime ilişkin liste şekillendi. Kararnamede, Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip gidecek ekibin hangi görevlerde bulunan isimlerden oluşacağı sıralanıyor. Kabine'nin bugün açıklanmasının ardından yeni sistemi omuzlayacak bürokrasiye ilişkin kararname yayınlanacak. dev ekonomi vizyonuyla yoluna devam edecek.


Hazal ATEŞ
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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