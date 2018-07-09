Tarihi dönüşüm başlıyor

Türkiye'ye çağ atlatacak yeni sistem bugün resmi olarak başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte çalışacağı üst düzey yönetime ilişkin liste şekillendi. Kararnamede, Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip gidecek ekibin hangi görevlerde bulunan isimlerden oluşacağı sıralanıyor. Kabine'nin bugün açıklanmasının ardından yeni sistemi omuzlayacak bürokrasiye ilişkin kararname yayınlanacak. Türkiye dev ekonomi vizyonuyla yoluna devam edecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.