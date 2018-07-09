İstanbul serbest piyasada dolar 4,5540 liradan, avro 5,3590 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5520 liradan alınan dolar, 4,5540 liradan satılıyor. 5,3570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3590 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3910 lira olmuştu.
DOLAR NE KADAR?
Saat 10.00 itibariyle serbest piyasada dolar 4,55'ten işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Saat 10.00 itibariyle serbest piyasada euro 5,37'den işlem görüyor.
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