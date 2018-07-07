Tek telefonda çİft numara

Türk mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu BiP, İkinci Numaram BiP'te servisi sayesinde tek telefonda iki farklı numara kullanabilmeyi mümkün hale getiriyor. Bu özellik Avrupa'da ilk kez Türkiye'de kullanılacak. BiP'e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek ve SMS alınabilecek.
TÜKETİCİ KORUMADA
Avrupa'da ve Türkiye'de bir ilk olan bu özellik çok kısa bir süre sonra yurt dışında da BiP kullananlar için hayata geçirilecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisleri geliştirme yolunda çalıştıklarını belirterek, "Bugün ülkelerin petrol rezervlerine değil, data rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir data üreticisi konumunda. Amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'nin datasının içerde kalması, ikincisi de datayı ham data değil işlenmiş olarak tüketicilerimizle buluşturmak" dedi.
TÜKETİCİ KORUMADA
Avrupa'da ve Türkiye'de bir ilk olan bu özellik çok kısa bir süre sonra yurt dışında da BiP kullananlar için hayata geçirilecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisleri geliştirme yolunda çalıştıklarını belirterek, "Bugün ülkelerin petrol rezervlerine değil, data rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir data üreticisi konumunda. Amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'nin datasının içerde kalması, ikincisi de datayı ham data değil işlenmiş olarak tüketicilerimizle buluşturmak" dedi.
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