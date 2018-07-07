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En büyük bilişim şirketi

En büyük bilişim şirketi Türk Telekom
Türk Telekom, Bilişim 500'ün 19'uncu yılında da liderlik koltuğunu bırakmayıp satış gelirlerine göre '2017 Yılı İlk 500 Bilişim Şirketi' sıralamasında ilk sırada yer aldı. ayrıca Telekom Şirketi Kategori Birincisi, İnternet Hizmeti Kategori Birincisi ve Ankara Şirketleri Kategori Birincisi, İletişim Şirketleri Kategori Birincisi oldu. Türk Telekom iştiraki İnnova da, yazılım kategorisinde Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi ödülünü aldı.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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