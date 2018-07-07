Türk Telekom, Bilişim 500'ün 19'uncu yılında da liderlik koltuğunu bırakmayıp satış gelirlerine göre '2017 Yılı İlk 500 Bilişim Şirketi' sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türk Telekom ayrıca Telekom Şirketi Kategori Birincisi, İnternet Hizmeti Kategori Birincisi ve Ankara Şirketleri Kategori Birincisi, İletişim Şirketleri Kategori Birincisi oldu. Türk Telekom iştiraki İnnova da, yazılım kategorisinde Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi ödülünü aldı.
En büyük bilişim şirketi Türk Telekom
Etiketler: türk telekom
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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