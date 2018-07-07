Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış dünya evine girdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Ayşe Kurtulmuş'un nikah şahitliğini Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca evlilik cüzdanını da Ayşe Kurtulmuş'a verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının düğününe katılarak, nikah şahidi oldu.
Etiketler: Numan Kurtulmuş , Haliç Kongre Merkezi , Recep Tayyip Erdoğan , Binali Yıldırım , İsmail Kahraman , turizm bakan numan , Cumhurbaşkanı , Ayşe Kurtulmuş , Mustafa Destici
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