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Atıklar çöp olmadı ekonomi kazandı

Atıklar çöp olmadı ekonomi kazandı
Sıfır Atık Projesi meyvelerini vermeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık yerleşkesi içinde yer alan geri dönüşüm tesisinde 13 aylık sürede 6 ton cam, 5.6 ton metal, 5.4 ton organik atık, 2 bin 610 litre bitkisel atık yağ ve 780 litre atık motor yağının tekrar kullanım amacıyla lerinin sağlandığını açıkladı.


Selçuk ADIGÜZEL
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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