Atıklar çöp olmadı ekonomi kazandı

Sıfır Atık Projesi meyvelerini vermeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık yerleşkesi içinde yer alan geri dönüşüm tesisinde 13 aylık sürede 6 ton cam, 5.6 ton metal, 5.4 ton organik atık, 2 bin 610 litre bitkisel atık yağ ve 780 litre atık motor yağının tekrar kullanım amacıyla geri dönüşümlerinin sağlandığını açıkladı.
Selçuk ADIGÜZEL
Selçuk ADIGÜZEL
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