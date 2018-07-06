SSK, Bağ-Kur emeklileri ayın 16'sından itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek. Yüzde 8.67 zamla oluşan fark önümüzdeki günlerde yatırılacak
Memura farklı ödeme
SSK, Bağ-Kur emeklileri ayın 16’sından itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek. Yüzde 8.67 zamla oluşan fark önümüzdeki günlerde yatırılacak
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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