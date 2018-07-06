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Memura farklı ödeme

SSK, Bağ-Kur emeklileri ayın 16’sından itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek. Yüzde 8.67 zamla oluşan fark önümüzdeki günlerde yatırılacak

Memura farklı ödeme

SSK, Bağ-Kur emeklileri ayın 16'sından itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek. Yüzde 8.67 zamla oluşan fark önümüzdeki günlerde yatırılacak

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