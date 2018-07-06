Arkadaşının borcuna eşinin rızası olmadan kefil olan vatandaş borcun ödenmemesiyle şok yaşadı. 'Borçlunun ödeme şartını ihlali' suçundan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İcra Ceza Mahkemesi'nin kararıyla sarsılan kefil, soluğu mahkemede aldı. Yargıtay eşin rızası olmadan yapılan kefilliğin hukuken geçersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme, taahhüt tarihinde evli olan birinin, eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasını almadığı takdirde kefilliğinin geçersiz olduğuna karar verdi.
Eş rızası olmayan kefillik geçersiz
Etiketler: borç
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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