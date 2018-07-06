Bir milyona yakın çiftçinin merakla beklediği ecrimisil sıkıntısı ortadan kalktı. Hazine arazileri üzerinde çiftçilik yapan ailelere devlet desteklerinden yararlanma yolu açıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarım yapan yüz binlerce çiftçinin yıllardır bekleyen ve yılan hikayesine dönen sorunuyla ilgili çözüme kavuşulduğu için mutlu olduklarını söyledi. Bayraktar, "Başbakan Yıldırım'a ilettiğim çiftçimizin yıllardır bekleyen ecrimisil sorunu, Başbakanımızın talimatıyla çözüldü" dedi. Bayraktar, bu kapsamdaki yüz binlerce çiftçinin Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS'ye kayıt olabileceğini, desteklerden yararlanacağını belirtti.
Çiftçilere müjde! O sorun çözüme kavuştu
Devlete ecrimisil ödeyerek geçimini sürdüren üreticilerin yıllardır çözülmesini beklediği sorun çözüldü. Yapılan yeni düzenlemeye göre hazine ile artık kira sözleşmesi yapabilecek olan çiftçiler, ÇKS'ye de kaydolarak desteklerden yararlanabilecek. Düzenleme sonucu yaklaşık 1 milyon çiftçinin yeni sistemden yararlanması bekleniyor.
Etiketler: Binali Yıldırım , Tarım
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