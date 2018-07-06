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5 da ortak ’ler ücretsiz

5 bankada ortak ATM’ler ücretsiz
Vatandaşların başka 'sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin işlemler gerçekleştirmesini sağlayan Ortak ATM Sistemi'nde 5 banka tarihi bir protokole imza attı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları 'Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı' sistemini başlattı.
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