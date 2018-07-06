5 bankada ortak ATM’ler ücretsiz

Vatandaşların başka banka ATM'sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin işlemler gerçekleştirmesini sağlayan Ortak ATM Sistemi'nde 5 banka tarihi bir protokole imza attı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları 'Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı' sistemini başlattı.
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.