Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11.92 azalarak 353 bin 348 olarak gerçekleşti. Haziran sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,54'ünü A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Ultra lüks araçlardan oluşan F segmentinde ise Haziran'daki dizel otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Haziran 2017'de de Haziran 2018'de de bin 741 ultra lüks araç satıldı. İlk 6 ayda otomobil satışları yüzde 10 düşerken, lüks sınıftaki daralma yüzde 5'te sınırlı kaldı. Bunda da satışlarını yüzde 13 artıran BMW'nin etkili oldu.
353 bin araç satıldı
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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