Memura %3.5 + 5.17 zam

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran enflasyonu ile memur ve emeklilerinin zam farkı netleşti. İlk 5 ayda yüzde 6.39 çıkan enflasyona eklenen yüzde 2.61 Haziran enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon yüzde 9.17'ye yükseldi. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde kalan kısmını enflasyon farkı olarak alacak olan memur ve emeklilerinin zam farkı böylece yüzde 5.17'ye ulaştı. Toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve emeklisinin maaşı yüzde 3.5 + 5.17 oldu. Buna göre 8'in 1'inden 25 yıl üzerinden emekli olan polis memurunun maaşı 2 bin 9 lira 71 kuruştan 2 bin 183 lira 95 kuruşa yükseldi. 1'in 4'ünden 25 yıldan emekli olan öğretmenin maaşı ise 2 bin 432 lira 35 kuruştan 2 bin 643 lira 23 kuruşa çıktı.
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