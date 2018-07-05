Elazığ'ın en büyük vişne mermeri rezervini elinde bulunduran Alacakaya Mermer ve Maden, 2008 ve 2012 yıllarında KOSGEB'den toplamda 2 milyon euro hibe ve faizsiz kredi desteği aldı. Destekle üretimde son teknolojiyi kullanmaya başlayan firma, mermeriyle dünyanın pek çok ülkesinde gözde mekanları süsledi. Alacakaya Mermer Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Arslan, Türkiye'nin mermer rezervinin yüzde 7'sini elinde bulunduran Elazığ'ın geçen yılki 70 milyon dolarlık mermer ihracatının yüzde 30'unu kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade etti. Arslan, "Yaptığımız projelerin içinde İtalya'da Fendi mağazaları, Güney Amerika, Güney Afrika ve Singapur'da Dolce Gabana mağazaları, Beyaz Saray, Kabe gibi önemli mekanlar var" dedi.
Elazığ mermeri dünyayı sardı
Etiketler: KOSGEB , Alacakaya Mermer , Türkiye , İtalya , Güney Afrika , Güney Amerika , Beyaz Saray
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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