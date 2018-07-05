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Elazığ mermeri dünyayı sardı

Elazığ mermeri dünyayı sardı
Elazığ'ın en büyük vişne mermeri rezervini elinde bulunduran Alacakaya Mermer ve Maden, 2008 ve 2012 yıllarında 'den toplamda 2 milyon euro hibe ve faizsiz kredi desteği aldı. Destekle üretimde son teknolojiyi kullanmaya başlayan firma, mermeriyle dünyanın pek çok ülkesinde gözde mekanları süsledi. Alacakaya Mermer Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Arslan, 'nin mermer rezervinin yüzde 7'sini elinde bulunduran Elazığ'ın geçen yılki 70 milyon dolarlık mermer ihracatının yüzde 30'unu kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade etti. Arslan, "Yaptığımız projelerin içinde 'da Fendi mağazaları, , ve Singapur'da Dolce Gabana mağazaları, , Kabe gibi önemli mekanlar var" dedi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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