Çifte artış

Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zamları ile ek ödemeleri de artıyor. Vergi iadesi yerine emeklilere, her ay maaşıyla birlikte verilen ek ödemeler de zamlarla yükseliyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda, üstündeki maaşlarda iseoranında ek ödeme veriliyor. Örneğin; Haziran itibarıylataban maaşı olan bir emekliödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 9.17 Temmuz zammı ile birlikteyükseldi. Maaşının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesi iseçıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradanyükseldi. Haziran'da 2 bin 500 lira net maaş alan kişinin aylığı ise zamla, ek ödemesi deçıktı. Ele geçen maaşı ise 2 bin 838 lira 42 kuruşa yükseldi. Net maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten görülebiliyor.vekadar oluyor. Aralıkile Haziran endeksleri arasındaki değişim. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine zamolarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşınaayrıcaekleniyor. Memurlar veemeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 3.5 zamalacak. 6 aylık enflasyon Ocak 2018'de aldıklarıyüzde 4 zamdan yüksek çıktığı için aradaki'lik fark da zamlarına ekleniyor.