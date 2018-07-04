TÜrk Hava Yolları (THY), American Express Global Business Travel (Amex GBT) ile küresel düzeyde önemli bir anlaşmaya imza attı. Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde bölgesel düzeyde işbirliği bulunan THY, bu kez global seviyede bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu. THY, anlaşma çerçevesinde 'Güney Amerika' bölgesini de Amex GBT ile ortak hizmet alanına dahil etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Kapsamını genişlettiğimiz bu yeni anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz" dedi.
THY’den dev imza
Etiketler: THY , Kuzey Amerika , Güney Amerika
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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