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Melodik havuzlar

Müşteri çekmek isteyen turizmciler ilginç yöntemler buluyor. Otel havuzları müzik aletleri gibi yapıldı...

Melodik havuzlar
Tatil köylerindeki, evlerdeki farklı tasarımlı havuzlar dikkat çekiyor. Kemandan ayağa, dondurmadan uçağa, piyanodan kalbe dünyan��n farklı şehirlerinden birbirinden ilginç havuzlar bulunuyor. New York'ta ekonomist Jay Dweck, 1 milyon dolara evinin bahçesine keman şeklinde havuz yaptırdı. Florida'daki Disney All- Star Music Resort'taki ilginç piyano havuzu da dikkat çekiyor.



  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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