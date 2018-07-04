Tatil köylerindeki, evlerdeki farklı tasarımlı havuzlar dikkat çekiyor. Kemandan ayağa, dondurmadan uçağa, piyanodan kalbe dünyan��n farklı şehirlerinden birbirinden ilginç havuzlar bulunuyor. New York'ta ekonomist Jay Dweck, 1 milyon dolara evinin bahçesine keman şeklinde havuz yaptırdı. Florida'daki Disney All- Star Music Resort'taki ilginç piyano havuzu da dikkat çekiyor.
Melodik havuzlar
Müşteri çekmek isteyen turizmciler ilginç yöntemler buluyor. Otel havuzları müzik aletleri gibi yapıldı...
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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