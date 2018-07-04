Emekliye rekor zam

Emeklilerin ve memurların beklediği haber geldi. Temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 3.5'luk zam oranı yüzde 5.17'lik enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 8.67'ye yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirledi. Yüzde 9.17 zam rakamı son 10 yılın en yüksek zammı olarak kayda geçti. Rekor zam oranları hem memur hem emeklilerin yüzünü güldürdü.
NASIL DEĞİŞECEK?
Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2018'nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını yüzde 9.17 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5.17 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 3.5 + 5.17 olarak gerçekleşti. TAKVİM, memurların ve memur emeklilerinin bu ay maaşlarına yansıtılacak zamlarını görebilmeleri için kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı. Hazırladığımız tablolara bakanlar, Temmuz ayı maaşlarını görebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammın yansıtıldığı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında aylık alma günlerinde ceplerine koyacak. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak. Memur emeklileri ise maaş alma günleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğundan ve zam oranı beklendiğinden, bu ay maaşlarını artış yansıtılmamış olarak aldı. Çifte zammın getirdiği zam farkları sonradan hesaplara yatırılacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2018'nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını yüzde 9.17 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5.17 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 3.5 + 5.17 olarak gerçekleşti. TAKVİM, memurların ve memur emeklilerinin bu ay maaşlarına yansıtılacak zamlarını görebilmeleri için kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı. Hazırladığımız tablolara bakanlar, Temmuz ayı maaşlarını görebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammın yansıtıldığı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında aylık alma günlerinde ceplerine koyacak. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak. Memur emeklileri ise maaş alma günleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğundan ve zam oranı beklendiğinden, bu ay maaşlarını artış yansıtılmamış olarak aldı. Çifte zammın getirdiği zam farkları sonradan hesaplara yatırılacak.
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