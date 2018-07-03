Turizmde 8 milyar dolarlık büyüme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan turizm istatistiklerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 27 artarak 11 milyonu geçti. 11 milyon turistin yüzde 30'undan fazlasını Rus, Alman ve İranlı turistler oluşturdu. Turistlerin kişi başına harcaması 2018 yılında 650 dolardan 780 dolara yükselirken, Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelir 8 milyar doların üzerine çıktı. Turizmde en çok gelir Alman, Rus, İngiliz ve Suudi Arabistanlı turistlerden geldi. Şehirlere göre yapılan harcama miktarında ise İzmir'de Almanlar, Muğla'da İngilizler, Antalya'da Ruslar ve İstanbul'da Suudi Arabistanlı turistler zirveye yerleşti.
BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK
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