Yol Durumu
  1. Şimdi de limon cep yakıyor
  2. Vatandaşın bütün borcu siliniyor

Patron tazminata zam yaptı

İşten çıkarılan işçi, tazminat olarak 8 bin lira talep etti. İşçinin yanlış hesaplama yaptığını belirten işveren, işçiye 11 bin lira ödedi.

Patron tazminata zam yaptı
İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen ve 1 Ocak'ta uygulamaya konan arabuluculukla işçiler alacaklarına kısa sürede kavuşuyor. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında örnek anlaşmalar da yaşanıyor. Bu kapsamda, 'ın Çorlu ilçesinde, işten çıkarılan bir işçi arabulucuya başvurdu. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı olarak 8 bin lira talep etti. Görüşmede işçinin yanlış hesaplama yaptığını belirten işveren, işçinin alacağının 11 bin lira olduğunu bildirdi. Uyuşmazlık, işverenin söz konusu alacağı işçiye ödemesiyle anlaşmayla sonuçlandı. Uygulamanın ilk 6 ayında 156 bin 799 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı. Arabulucuya iletilen 69 bin 851 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar