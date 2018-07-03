Bankaların kârı 24 milyar lira

Bankacılık sektörünün Mayıs 2018 döneminde net kârı 23 milyar 839 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kâr 21.17 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Mayıs 2018 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 639 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 381 milyar 703 milyon TL (%11.7) arttı. Mayıs 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 338 milyar 826 milyon TL, menkul değerler 420 milyar 347 milyon TL oldu.