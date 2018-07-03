Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 85 oldu. Taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet oluşturdu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 100 bin 403 taşıt içinde otomobil yüzde 55.5 ile ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3.1 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9.1 azalış gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde 472 bin 575 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi.
Araç sayısı 22 milyonu aştı
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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