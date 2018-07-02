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Tarihi reformlar yolda

Tarihi reformlar yolda
CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemiyle 'nin büyüme hikayesi güçlenirken, piyasa yanlısı reformlar da hız kazanıyor...

FİNANSAL hizmetler sektörü üzerindeki maliyetler düşürülecek. Daha çok işlemin Türkiye'de yapılması için vergi düzenlemeleri yapılacak.
BANKALARIN sanayi kredisine yönelmesi teşvik edilecek. Ticari kredilerde yeni destekler devreye girecek.
HAZİNE belirli kriterlere uyan, kurulacak özel sektör fonlarına katkı sunacak. destekli kredi garanti uygulaması yatırım ve ihracat ağırlıklı olmak üzere sürdürülecek.
UCUZ kredi için yurt dışından fon akışı sağlanacak. 40 yıl vadeli finansman modeli yaşama geçirilecek. Reel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak finansal araçlar çeşitlendirilecek.


HAZAL ATEŞ
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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