TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği İkinci Başkanı Hasan Erdem, turizmde bu yıl koydukları hedeflere yavaş yavaş yaklaştıklarını söyledi. Başarılı ve verimli sezon geçirdiklerini ifade eden Erdem, "Ocak- Mayıs döneminde Türk turizminde bir ilki yaşadık. İlk defa 11 milyon 500 bin turist ülkemizi ziyaret etti" dedi. Erdem, bu yıl 40 milyon turist sayısına çıkabileceğimizi dile getirerek, "30 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunun için de tesislerimiz, yatak kapasitemiz, altyapımız müsait" diye konuştu. Türkiye'de tesislerdeki yatak kapasitesinin 1.2 milyona yaklaştığını anlatan Erdem, "İleride bu rakam 1.5 milyona da çıkabilir" ifadelerini kullandı.
Rekor turiste rekor gelır
lk 5 ayda rekor turist rakamına ulaşan Türkiye, yılı da rekor ile kapatacak. Yıl sonuna kadar 40 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliri bekleniyor
- 02 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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