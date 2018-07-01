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Yaşlıya her ay 533 tl

Yaşlıya her ay 533 tl
65 yaş aylığı 'da artacak. Tahminlere göre aylık 533 liraya yükselecek. Eylül'de de 3 aylık yerine aylık ödemeye geçilecek. 5 yaş aylığı alan 581 bin kişi, torba yasa ile ekstra elde etti. Aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenen tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. 65 yaş aylığına bir zam da Temmuz ayında gelecek. Memur maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı yine artacak. tahminlerine göre memur zammı yüzde 6.77'yi bulacak.

AYLIK ÖDENECEK
Bu tahmin gerçekleşirse, yaşlılık aylığı 533,85 liraya, 3 ayda bir ödenen tutar da bin 601 lira 55 kuruşa yükselecek. Eylül ayı itibariyle de ödeme sistemi değişecek. Bu maaş normalde 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeme yapılıyor. Eylül itibariyle bu maaş aylık olarak ödenecek.
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