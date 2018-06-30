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Yerli otoda şirket tamam

Yerli otoda şirket tamam
Türkiye'nin otomobil alanında yaptığı atağın ilk adımı olan şirket kuruluşu tamamlandı. 20 milyon lira sermayeli şirkette yüzde 19 oranında pay sahibi olan Vestel sermayenin 4'te 1'ini yatırdı, kalan kısmını ise tescilden sonra 3 ay içinde ödeme taahhüdünde bulundu. Böylece şirkete 3 milyon 800 bin lira ile ortak olmuş olacak.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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