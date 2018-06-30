Yerli otoda şirket tamam

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otomobil alanında
yaptığı atağın ilk adımı
olan şirket kuruluşu
tamamlandı.
20 milyon lira
sermayeli şirkette
yüzde 19
oranında
pay sahibi olan
Vestel
sermayenin 4'te 1'ini
yatırdı, kalan kısmını
ise tescilden sonra
3 ay içinde ödeme
taahhüdünde bulundu.
Böylece
Vestel
şirkete 3
milyon 800 bin lira ile
ortak olmuş olacak.
30 Haziran 2018, Cumartesi Gazete
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