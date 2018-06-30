Türk Telekom eğlendirecek

Gençlerin tercihlerini ve yaşam tarzlarını iletişimde gönüllerince yansıtmalarına olanak sağlayan Türk Telekom Selfy, Facebook'un kamera filtrelerine Selfy'lilere özel ikon ve filtreler ekledi. Böylece Selfy'liler, yaratıcı filtreler, eğlenceli ikonlar ve Selfy müziği ile kendi kurallarını kendileri koyuyor. İlk etapta sunulan beş ayrı filtre özelliğine, yenileri de eklenecek.