Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'den aldığı geçici verilere göre Mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.29 oranında artarak 3 milyon 678 bin 440 oldu. Mayıs'ta ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 23.49 (864 bin 87 kişi) ile birinci, Almanya yüzde 11.88 (436 bin 887 kişi) ile ikinci, İngiltere yüzde 7.43 (273 bin 203 kişi) ile üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.81 artış kaydedildi. Bu dönemde ülkemize 11 milyon 462 bin 407 turist geldi.
Turist sayısı rekor kırıyor
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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