Refah seferberliği

Türkiye'de 30 Haziran 'Emekliler Günü' olarak kutlanıyor. Hükümet, 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmek, rahat bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için sosyal güvenlikten konut edinmeye kadar her alanda tüm imkanları seferber ediyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak, bayram ikramiyeleriyle emeklinin geliri artarken, ikinci bir gelir elde etmeleri için de yeni destekler verilecek.
REFAH DÜZEYLERİ ARTTI: Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek. Ekonomik gelişmeler doğrultusunda emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek. Bu kapsamda yılda iki kez bin lira emekli ikramiyesi veriliyor.
EK GÖSTERGE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ: Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamını genişletildi. Toplam 1.5 milyon polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle birlikte bu görevlerden emekli olan 1 milyona yakın vatandaş da bu haktan yararlanacak.
GÜVENLE TİCARET YAPABİLECEKLER: Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin prim borçları siliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayısı artırılacak.
İKİNCİ GELİR KAPISI: Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik olarak tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.
ÖZEL EMEKLİLİK BELGESİ: Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin şeffaf, öngörülebilir olması sağlanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Politika Belgesi hazırlanacak.
EMEKLİ ESNAFA PRİM DESTEĞİ: Emekli olup yeni bir iş yeri açan esnafımızın yasal zorunluluk olarak yatırdığı primlere dair geçmiş yıllara ait borçları tamamen siliniyor. Bağ-Kur prim borcu olan esnafımızın da sağlık hizmeti alması sağlanıyor.
EV SAHİBİ OLABİLECEKLER: Emekliler, dar gelirliler, yaşlılar, engelliler gibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek.
AYLIK BAĞLAMA KOLAYLAŞTI: Daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreleri, 20 günün altına düşürüldü.
65 YAŞ AYLIĞI 500 LİRA: 266 lira alan yaşlılık aylığı 500 liraya yükseltildi.
HAZAL ATEŞ
REFAH DÜZEYLERİ ARTTI: Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek. Ekonomik gelişmeler doğrultusunda emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek. Bu kapsamda yılda iki kez bin lira emekli ikramiyesi veriliyor.
EK GÖSTERGE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ: Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamını genişletildi. Toplam 1.5 milyon polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle birlikte bu görevlerden emekli olan 1 milyona yakın vatandaş da bu haktan yararlanacak.
GÜVENLE TİCARET YAPABİLECEKLER: Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin prim borçları siliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayısı artırılacak.
İKİNCİ GELİR KAPISI: Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik olarak tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.
ÖZEL EMEKLİLİK BELGESİ: Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin şeffaf, öngörülebilir olması sağlanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Politika Belgesi hazırlanacak.
EMEKLİ ESNAFA PRİM DESTEĞİ: Emekli olup yeni bir iş yeri açan esnafımızın yasal zorunluluk olarak yatırdığı primlere dair geçmiş yıllara ait borçları tamamen siliniyor. Bağ-Kur prim borcu olan esnafımızın da sağlık hizmeti alması sağlanıyor.
EV SAHİBİ OLABİLECEKLER: Emekliler, dar gelirliler, yaşlılar, engelliler gibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek.
AYLIK BAĞLAMA KOLAYLAŞTI: Daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreleri, 20 günün altına düşürüldü.
65 YAŞ AYLIĞI 500 LİRA: 266 lira alan yaşlılık aylığı 500 liraya yükseltildi.
HAZAL ATEŞ
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