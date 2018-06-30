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Quick’ten kolay değişim

Quick’ten kolay değişim
QUICK Sigorta müşterileri artık poliçe zeyillerini (değişiklik, ilave, devir) kendileri yapabilecek. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Yeni sistemle zeyil işlemleri, web ya da telefon üzerinden, IVR sesli yanıt sistemine bilgilerin tuşlanarak girişiyle yapılabileceği gibi bin 250'yi aşkın acentemizden de hızlıca yapılabilecek" dedi.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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