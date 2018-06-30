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Paha biçilmez

Paha biçilmez
Antika Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen 'Klasik Otomobil Festivali' 'da başladı. TÜYAP'ta 3 gün sürecek festivalde 500 klasik otomobil sergileniyor. Antika Otomobil Federasyonu Genel Sekreteri İlker Tayalı, festivale katılanların, klasik otomobilleri, otobüsleri ve kamyonları yakından görme fırsatı bulacağını belirterek, "Klasik otomobillerle 1886'dan başlayarak 1980 yılına kadar nostaljik bir yolculuğa çıkılacak. Aynı zamanda otomobil endüstrisinin gelişimi de görülebilecek" dedi. Tayalı, klasik otomobilleri diğer arabalardan ayırdıklarını çünkü onların ruhu olduğuna inandıklarını ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanından gelen klasik otomobillerle birlikte ülkemizin ilk uluslararası klasik otomobil festivalini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.






Festivalde 'nun pembe Thunderbird'inin yanı sıra, 'ın 1965 Ford Anglia'sı, 'ın Batmobile'i de sergilendi.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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