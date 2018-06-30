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fiyatlarına fren geliyor

Gıda fiyatlarına fren geliyor
Yeni hükümetin en önemli gündem maddelerinden birini fiyatlarındaki artışın oluşturması beklenirken, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nce alınan tedbirlerin kalan kısmının yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulması planlanıyor. Bu kapsamda, üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için yasal düzenleme yapılacak.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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