Yeni hükümetin en önemli gündem maddelerinden birini gıda fiyatlarındaki artışın oluşturması beklenirken, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nce alınan tedbirlerin kalan kısmının yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulması planlanıyor. Bu kapsamda, üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için yasal düzenleme yapılacak.
Gıda fiyatlarına fren geliyor
Etiketler: gıda
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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