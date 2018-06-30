Emekliye kazançlı yaz

Emekliler bu yazı kazançlı geçiriyor. Hükümetin yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini hayata geçirmesi ile emekliler ek gelire kavuştu. Temmuz ayında da yine tüm emeklilere zam var.
EK ÖDEME DE ARTACAK
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ilk bin liralık bayram ikramiyelerini 7-8 Haziran'da cebine koydu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Haziran'da maaşları da erken ödenerek, bayrama maaşlarıyla girme imkanı sağlandı. Emeklilere, Temmuz ayında da zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. Memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3.5 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranları, 3 Temmuz'da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tarihlerde zamlarını öğrenip aylık ödeme günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri de ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alacak. Zam farkını ise daha sonradan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte cebine koyacak. emeklilerin ayrıca maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Tüm emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaşlar artacağı için ek ödeme de yükselecek.
ERKEN MAAŞ
Ağustos ayında ise emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emekliler, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye alacak. İkramiyeler hesaplara ayın 17'sine kadar yatırılacak. Tam ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.
EK ÖDEME DE ARTACAK
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ilk bin liralık bayram ikramiyelerini 7-8 Haziran'da cebine koydu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Haziran'da maaşları da erken ödenerek, bayrama maaşlarıyla girme imkanı sağlandı. Emeklilere, Temmuz ayında da zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. Memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3.5 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranları, 3 Temmuz'da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tarihlerde zamlarını öğrenip aylık ödeme günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri de ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alacak. Zam farkını ise daha sonradan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte cebine koyacak. emeklilerin ayrıca maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Tüm emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaşlar artacağı için ek ödeme de yükselecek.
ERKEN MAAŞ
Ağustos ayında ise emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emekliler, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye alacak. İkramiyeler hesaplara ayın 17'sine kadar yatırılacak. Tam ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.
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