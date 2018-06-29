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Yoksulun evini devlet yapacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yılın ilk 5 ayında oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evleri olan 9 bin 860 aileye, 26 milyon liranın üzerinde oranım desteği verdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, bu yılın ilk beş aylık döneminde, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evleri olan 9 binin üzerindeki aileye evlerinin ı için 26 milyon lirayı aşan verildi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 'barınma yardımları' kapsamında geçen yıl ise 26 bin 952 ye, bakım ve onarım için 89 milyon 427 bin 128 liralık kaynak aktarılmıştı.

25 BİN LİRA DESTEK
Barınma yardımları, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan yoksul durumdaki vatandaşlara evlerinin bakımonarımı, betonarme ya da prefabrik ev yapım yardımları ile ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak sağlanan destekleri içeriyor. Destek, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olan, aynı zamanda engelli, yaşlı, yetim-öksüz, eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş kadınların yaşadığı evler ile tek ebeveynli hanelere aktarılıyor. Bu durumdaki 18 yaşın üzerindeki bireyler, ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ev yapımlarında evin yapılacağı tam hisseli arsa bilgisi, ev onarımlarında ise ev onarımı yapılacak yerin tapu bilgilerini ibraz etmek suretiyle yardım programına başvuruda bulunabiliyor. Barınma yardımından yararlanmasına karar verilen ailelere, ihtiyaca göre 25 bin liraya kadar destek veriliyor.
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