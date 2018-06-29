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Vatandaş dolar satıyor

Vatandaş dolar satıyor
24 Haziran lerinde 'ın ilk turda seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu sağlaması, yerli yatırımcıları harekete geçirdi. Seçim sonrasındaki ilk işlem günü olan 25 Haziran'da yerli bireysel yatırımcı 865 milyon dolar, şirketler ise 1 milyar 120 milyon dolarlık sattı. İlk gün toplam 1 milyar 985 milyon dolarlık satış yapıldı. Seçim öncesindeki son iş günü olan 22 Haziran'da da 1 milyar dolarlık satış yapıldı. Böylece iki günde 3 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Yerli yatırımcı Türk Lirası'na güvenini tazelemiş oldu. Satışlar döviz kurlarındaki düşüşü sürdürdü.
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